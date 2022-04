Bouchra D. over cel als verdachte van doden stiefzus Anouk den Dekker: ‘De ene dag gaat het goed en dan weer niet’

Net als een eerdere rechtszitting werd niet inhoudelijk ingegaan op de zaak. Ook dit keer zaten enkele nabestaanden op de publieke tribune. Bouchra D. liet nu verstek gaan. Maar zij was via een videoverbinding te zien en te horen vanuit Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan. ,,Er was transport naar Den Bosch geregeld. Maar daar wenst u geen gebruik van te maken’’, zei de voorzitter van de rechtbank.

Hij vroeg hoe de verdachte terugkijkt op een verblijf in het Pieter Baan Centrum waar zij is onderzocht. ,,Het was zwaar’’, zei D. die daarna ‘ja’ antwoorde toen de voorzitter zich zei voor te kunnen stellen dat in het Pieter Baan Centrum ‘alles boven is gekomen’.