Boulevard maakt het beter behapbaar voor de festivalganger

Rapper Qube start carrière: ‘Betekent heel veel zelf doen’

DEN BOSCH – Rapper Qube (Jasper van den Bovenkamp) studeerde in 2021 af aan de Rockacademie in Tilburg. Nu timmert hij aan de weg als rapper. In mei bracht hij, samen met vaste producer Ornyo (Michiel van Steenhoven), debuutalbum Synthetische Speeltuin uit. Zaterdag houdt het duo in poppodium Willem II de releaseparty daarvan.