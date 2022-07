‘Bouw nieuwe woningen Coudewater in Rosmalen start eind 2023'

Vijf tiny houses op speelveld Cromvoirt: ’Duurzaam wonen met oog voor de natuur’

VUGHT - In kleine duurzame huisjes zo zelfvoorzienend mogelijk wonen en leven, één met de natuur. Dat is de droom van de initiatiefnemers van ‘Klein Groenrijk’. Op een deel van het speelveld in Cromvoirt willen ze hun droom verwezenlijken.

5 juli