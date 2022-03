Aangrijpende monoloog over de mobiele telefoon als dodelijk wapen: ‘Ik ben de hufter die zat te appen achter het stuur’

Zij mogen nog niet stemmen, maar hebben wel een mening: ‘Eigenlijk is het niet eerlijk, het is onze toekomst’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Zij zijn de toekomst, toch hebben ze niks te zeggen deze gemeenteraadsverkiezingen. Stel dat zou wel zo zijn, wat zouden ze de raden dan meegeven? ,,Ik maak me weleens zorgen over hoe de wereld er over tien jaar uitziet.”

13:00