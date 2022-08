Een wand met 93 schilderijtjes en 93 oerschriften: ze lezen lastig, maar spreken tot de verbeelding

Het werk Drawings for Script of the City vormt de kern van het uitzonderlijke, artistieke onderzoek dat Rebergen (1991) heeft verricht. Ze ontdekte de schilderachtige schoonheid van oude, obscure schriften.

Raadselachtige taaltekens

Vorig jaar voltooide ze haar monumentale kunstwerk Script of the City voor het Utrechtse beeldenpark Croeselaan. Daarvoor had Rebergen talloze schriften in de Universiteit Utrecht geraadpleegd. Het resultaat was een sculptuur opgebouwd uit enorme, kronkelende banen van rubber met raadselachtige taaltekens. Dit schilderachtige schrift blijkt Lineair A. Het in 3000 voor Christus op Kreta ontwikkelde schrift is een van de oudste Europese talen. Wetenschappers zijn nog steeds niet in staat het schrift Lineair A te ontcijferen.