Veel minder Polen door corona, gaan koks straks asperges steken?

video Videobood­schap JBZ aan Brabants zorgperso­neel: nu stilte voor storm

20 maart DEN BOSCH - De golf patiënten die ziekenhuizen in Noord-Brabant volgende week verwachten als gevolg van het coronavirus, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch bewogen voor zorgpersoneel een videoboodschap te maken. In de film, waar ook bekende Nederlanders uit de provincie in voorkomen, wordt hen gezegd dat ze waarschijnlijk voor keuzes te komen staan, die ze nooit eerder hebben hoeven maken