Wat doet excentrieke Bosschenaar toch in de voormalige kerk van Hedel?

Hoed op, sjaaltje om de nek, de lange jas dicht nog geknoopt. ,,Het is koud hier”, stelt Johannes van Rooij bijna overbodig vast. Een kerk in ruste, daar brandt de kachel niet. Dus zelfs op deze stralende voorjaarsochtend zit de eigenaar van de voormalige Willibrorduskerk in Hedel in de sacristie te blauwbekken. Hij oogt broos, de gezondheid van de inmiddels tachtigjarige Bosschenaar laat te wensen over, dat helpt allemaal niet. Toch wil hij samen met zijn Litouwse vrouw Dali graag laten zien hoe zijn omvangrijke collectie is geland op (voorheen) heilige Hedelse bodem. ,,We hebben door corona twee jaar zo’n beetje thuis gezeten. Normaal zijn we elf maanden van het jaar op reis.” Hij wil maar zeggen, elk uitstapje is welkom.