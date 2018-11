Brabant staat centraal in docu Tygo in de GHB: ‘Het is hier zo'n groot probleem’

SINT WILLEBRORD - Wijkagent Fred van Opstal uit Sint Willebrord vertelt maandagavond hoe ernstig het drugsprobleem is in West-Brabant. In de documentaire Tygo in de GHB laat hij zien hoe zijn plaats lijdt onder de vele gebruikers. ,,Waarom juist hier?”, vraagt Tygo Gernandt aan de Brabantse wijkagent.

De partydrug is enorm populair onder jongeren. Maar dat er zoveel probleemgebruikers zijn in Brabant wordt steeds duidelijker. GHB-labs worden aan de lopende band opgerold, een man sloeg stijf van de GHB iemand op een feestje met een hakbijl, en ex-verslaafden vluchtten naar Den Bosch om van de drugs af te kunnen blijven.

Tygo Gernandt en wijkagent Fred van Opstal laten in de documentaire zien hoe groot het GHB-probleem is in het West-Brabantse Sint Willebrord. In de plaats van zo’n 9.000 inwoners zijn volgens de documentaire zo’n 180 mensen die gebruiken. Sommige inwoners herkennen het probleem: ,,Je ziet het aan de ogen als ze gebruiken.”

Quote Ze zetten er zelfs hun wekker voor. Fred van Opstal , Wijkagent Sint Willebrord

Probleem

Waarom is GHB juist hier in Brabant een probleem? ,,Cocaïne is duur, GHB kan je zelf maken”, zegt de wijkagent. Hij loopt samen met Tygo over straat en vertelt over Sint Willebrord. ,,De straten zijn schoon, het is opvallend rustig.” Hij wijst naar huizen met gesloten rolluiken, waar zomaar gebruikers kunnen zitten.

Woningen worden er vaak gesloten door de Opiumwet. De partydrug wordt vaak thuis zelf gemaakt. Daarom is het lastig voor instanties en hulpverlening om gebruikers in beeld te krijgen. Dagelijks krijgt de wijkagent te maken met de ‘probleemgevallen’. Sommigen moeten om de anderhalf uur gebruiken. ,,Ze zetten er zelfs hun wekker voor.”

‘Koningin van de GHB’

De ‘koningin van de GHB-scene’ uit Sint Willebrord is Junita. In de documentaire is te zien hoe zwaar verslaafd ze is aan het spul. ,,Ik wil kinderen en een gewoon leven”, zegt ze. ,,Maar de mensen waar ik mee omga zijn allemaal gebruikers.” Ze vindt het lastig om nuchter te worden. Als ze wakker wordt, pakt ze meteen al een klein potje. Om helder te worden. Ze laat zien aan Tygo zien hoe ze gebruikt en hoe ze zich daarna voelt. Als ze vier uur niet kan nemen wordt ze stiller tot ze weer kan gebruiken.

Hieronder een scene uit de documentaire.

Wel is ze blij dat de wijkagent er is, zegt ze. ,,Ik heb iemand nodig die autoritair is, die me in bedwang houdt.” Ze is zichtbaar onder invloed.

Afkicken van GHB is erg moeilijk, omdat ‘ruiken doet gebruiken’, zegt Van Opstal. Het lukt slechts 30 procent van de jongeren om ermee te stoppen, omdat ze na tijdelijk clean te zijn geweest vaak weer in hun vertrouwde gebruikersomgeving terechtkomen.

Documentaire

,,Alsof ik in een slechte film terecht ben gekomen”, zegt Tygo, die zelf ook in zijn leven drugs gebruikte. Toch schrikt hij van wat hij ziet. ,,Met ‘Tygo in de GHB’ hoop ik daar verandering in te brengen. In deze serie ga je zien wat je nog niet eerder zag. Dat is schrikken, maar wegkijken is niet langer een optie.’’