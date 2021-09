Brabanthallen zit dringend verlegen om parkeerruimte: ‘Geen Masters of Hardcore, wel vakbeurzen’

De teststraat die daar eind mei werd gebouwd, is de afgelopen dagen weggehaald zonder dat er een test is geweest. Want er waren (ook in deze regio) geen evenementen of festivals waarvoor testen voor toegang van toepassing was. Libéma stelde een groot gedeelte van de parkeerplaats tegen betaling beschikbaar. Dona laat in het midden om welk bedrag het precies gaat. Maar volgens hem is het een fractie van de drie ton die de maandelijkse exploitatie volgens het ministerie van VWS opdrachtgever heeft gekost.