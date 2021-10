Brabants reisbureau baalt van Marokkaans reisverbod: ‘Missen het hoogseizoen’

Het Marokkaanse besluit kwam voor Astrid Emmers als een donderslag bij heldere hemel. Ze runt het reisbureau samen met haar Marokkaans-Nederlandse man. Terwijl Emmers terugblikt op de afgelopen dagen, zit er weer een klant in haar zaak die een vlucht om wil boeken: ,,We hadden al een twintigtal mensen in Marokko zitten toen we bericht kregen van het reisverbod. Dat was even schrikken natuurlijk.” Emmers kreeg woensdag al vroeg te horen dat vluchten van en naar Nederland zouden worden verboden. ,,Nog voordat Transavia iets bekend had gemaakt. We zijn meteen aan het werk gegaan om iedereen om te boeken”, zegt ze over die eerste uren.