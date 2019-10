Brabantse boeren laten Friese vlag wapperen

Flying high in the urban sky: skateboar­ders laten zich zien in Den Bosch

12:57 DEN BOSCH - Welke vert skateboarder heeft de beste tricks in de aanbieding? Die vraag gonsde continu door het hoofd van de vijfkoppige jury, zaterdag tijdens de vierde internationale contest in het World Skate Center in Den Bosch. Nadat alle kruitdampen waren opgetrokken, was het de Franse wereldkampioen Edouard Damestoy die de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.