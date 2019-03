Brabantse 'gangster' schoot zijn zakenpartners bijna dood achter station: wat gebeurde er tijdens de deal?

DEN BOSCH/ROSMALEN - De 35-jarige ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe die dinsdag op de Nationale Opsporingslijst werd gezet, heeft altijd ontkend dat hij zijn zakenpartners in Den Bosch wilde vermoorden door hen dood te schieten. Zijn advocaat van destijds, Bram Moszkowicz, zei tijdens de zitting in 2010 dat zijn cliënt schoot omdat hij zich ernstig door iemand bedreigd voelde. Hoe kon het toch zo mislopen op die zomerse maandagavond in juli 2009?

Shahin Gheiybe, die sinds 1996 in Rosmalen woonde, werd in de zomer van 2010 veroordeeld tot een celstraf van maar liefst dertien jaar voor een dubbele poging tot moord. De destijds 26-jarige crimineel schoot het jaar ervoor twee mannen in hun buik en elleboog op de parkeerplaats aan de Parallelweg in Den Bosch.

De slachtoffers, een 45-jarige man uit Berkel en Rodenrijs en de 29-jarige man uit Tiel, raakten zwaargewond bij de mislukte zakendeal, waarbij ze van de Rosmalenaar een partij computeronderdelen voor 2 ton in contanten zouden kopen. Toen de deal bijna rond was, schoot hij hen neer en ging er met het geld vandoor.

‘Gangster met pistool’

Gheiybe gaf in zijn strafproces toe dat hij de mannen had neergeschoten. Hij voelde zich ‘een gangster met dat pistool’, maar verklaarde ook dat hij niet de intentie had om ze daadwerkelijk te vermoorden. ,,Poging tot moord? Welnee, als hij ze echt dood had willen hebben, had hij dat wel gedaan”, zei advocaat Bram Moszkowicz toentertijd in de rechtbank. ,,Mijn cliënt had immers alle gelegenheid, de slachtoffers konden geen kant op.”

Volgens Gheiybe was er nog een vierde persoon bij de zakendeal betrokken. Ene ‘Achmed’ zou het brein zijn achter de deal die achter het station gesloten zou moeten worden. De Rosmalenaar zou via Achmed een partij computeronderdelen aan een van de slachtoffers en diens vriend hebben willen verkopen.

Achmed zou de Rosmalenaar gechanteerd en ernstig bedreigd hebben. ,,Mijn cliënt zegt dat Achmed hem gedrogeerd heeft met een drankje, een pistool heeft gegeven, hem dreigde zijn familie iets aan te doen als hij niet zou schieten.”

‘Niet bestaand vriendje’

De officier van justitie noemde Achmed een ‘niet bestaand vriendje’. ,,De politie heeft alles onderzocht, er is geen spoor van die Achmed te vinden. Als je alle verzinsels weglaat, blijft alleen tweemaal poging tot moord over. Meneer wilde snel rijk worden. Want als deze Achmed zo gevaarlijk was, zou de verdachte er niet met het geld vandoor zijn gegaan.” Gheiybe werd veroordeeld en moest jarenlang de cel in.

Nog geen twee jaar na zijn veroordeling lukte het de Rosmalenaar om te ontsnappen uit de zwaarbeveiligde gevangenis in Breda. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het Amphia ziekenhuis in Breda. Justitie verspreidde een week later een opsporingsbericht met de naam en foto van de gevangene, maar dit leidde niet tot de gouden tip. Sindsdien weet Gheibe al jaren uit de handen van de autoriteiten te blijven.

Twintig tips

Toch blijft de politie naarstig naar hem op zoek. Afgelopen maandag vielen agenten de huizen van familieleden binnen in Almere en Eemnes. Daarbij zijn recentere foto’s aangetroffen van Gheiybe, onder meer van eind november 2018. De familie verklaart geen idee te hebben waar de Rosmalenaar is, maar dat gelooft de politie niet.