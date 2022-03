Brand in berm langs Kruissteeg in Cromvoirt, waarschijnlijk aangestoken

Verdachte van steekpar­tij met voetbal­fans bij station Den Bosch is 37-jarige Bossche­naar

DEN BOSCH - De politie heeft vrijdag meer informatie vrijgegeven over de steekpartij van afgelopen zondagavond bij het station in Den Bosch. Een ruzie tussen Ajax- en Feyenoord-fans mondde daar uit in een steekincident waarbij vier mannen gewond raakten. Eén verdachte werd gearresteerd en inmiddels is duidelijk dat het om een 37-jarige Bosschenaar gaat.

