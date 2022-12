Brand in wooncentrum Magnolia in Vught: één bewoonster zwaargewond

Vrienden beschuldi­gen elkaar na kop-staart-bot­sing op A59 waar ze Tilburgse vrouw gewond achterlie­ten

DEN BOSCH - Wie bestuurde in december 2019 op de A59 in Den Bosch de Volvo waarmee een kop-staart-botsing met vier auto's werd veroorzaakt? De uit Polen afkomstige Bosschenaren Pavel S. (28) en Marek S. (36) renden weg en lieten een gewonde Tilburgse automobilist (23) aan haar lot over. Zij schoven elkaar dinsdag tijdens een rechtszaak de schuld in de schoenen.

7 december