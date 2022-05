Bredanaar (68) overleden die zwaargewond werd aangetroffen in buitengebied Helvoirt

HELVOIRT - De 68-jarige man uit Breda die vorige week vrijdag zwaargewond werd aangetroffen in het buitengebied van Helvoirt, is donderdag aan het einde van de middag overleden. Dat meldt de politie. Het onderzoek naar wat er met de man gebeurd is, wordt voortgezet.