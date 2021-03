Bureau Brabant toont achttien verdachten van rellen in Den Bosch herkenbaar in beeld

Onderzoek sport- en spelvoor­zie­nin­gen jeugd Groote Wielen: kans op kunstgras­veld naast KC De Hoven

5 maart ROSMALEN - De gemeente gaat in kaart brengen waar in de Groote Wielen aanvullende sport- en spelvoorzieningen nodig zijn. B en W denken er zelf in ieder geval aan om naast kindcentrum De Hoven een multifunctioneel kunstgrasspeelveld aan te leggen.