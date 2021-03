Burgemeester Mikkers wil dat schrootbedrijf na zeer zware brand vertrekt

Speciaal werk op steigers van de Sint-Jan: ‘Er klonken alarmbel­len, daarom is het werk naar voren gehaald’

11 maart DEN BOSCH - Het weghalen van het haantje had eind vorig jaar behoorlijk wat bekijks. Maar de restauratie van de Sint-Janstoren verloopt in alle stilte. Tijd voor een kijkje achter de steigerdoeken en antwoord op de vraag waarom het carillon is uitgeschakeld.