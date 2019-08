Burgemeesterslek Den Bosch na ruim twee jaar voor rechter

DEN BOSCH - Na ruim twee jaar onderzoek staan ex-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij uiteindelijk op 21 oktober terecht voor schending van de geheimhoudingsplicht rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch in 2017. De Rosmalenaren zijn blij dat ’het eindelijk zo ver is’. ,,Het Openbaar Ministerie zoekt iets achter de komma. Maar er is niks te vinden’’, zegt Van Creij.

De vervolging kwam in de zomer van vorig jaar op losse schroeven te staan. Justitie moest stukken uit het dossier verwijderen, nadat het Brabants Dagblad schreef dat die onrechtmatig verkregen waren.

Burgemeestersbenoeming

In juli 2017 schreef journalist Jos van de Ven in het Brabants Dagblad over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch en dat eerste keuze van de vertrouwenscommissie Jan Hamming zich had teruggetrokken als kandidaat en tweede keuze Jack Mikkers uiteindelijk burgemeester van Den Bosch werd.

In de uiteindelijke tenlastelegging wordt Van Creij verweten dat hij in juli 2017 de naam van de nummer één van de vertrouwenscommissie heeft ‘verstrekt of bevestigd’ aan toenmalig wethouder Van Son. In de tenlastelegging houdt het OM er ook rekening mee dat Van Creij ‘informatie over de politieke signatuur van de nummer één’ heeft medegedeeld aan een gemeenteraadslid. Van Creij wenste daar gisteren niet op in te gaan. Zijn advocaat Rob van Huijgevoort benadrukt dat Van Creij ‘niets vertrouwelijks naar buiten heeft gebracht of bevestigd’.

In de tenlastelegging ten opzichte van Van Son blijft alleen overeind dat hij in juli 2017 informatie over de nummer één medegedeeld heeft aan een of meerdere wethouders. Aanvankelijk ging het OM er vanuit dat Van Son naar het Brabants Dagblad zou hebben gelekt over de Bossche burgemeestersverkiezing. Maar dat kon niet worden bewezen. Hij werd op 6 februari 2018 opgepakt en drie dagen vastgezet.

Vertraging

De Rijksrecherche startte een onderzoek nadat commissaris van de Koning Wim van de Donk aangifte deed van lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie rond de nieuwe Bossche burgemeester. Van Son en Van Creij hebben daarvoor drie dagen vastgezeten.

Vorig jaar liep de zaak vertraging op toen bleek dat zonder de vereiste toestemming van een rechter de belgegevens van Jos van de Ven waren nagegaan. Van de Ven kwam ook voor in telefoontaps en er werd een (mislukte) poging gedaan hem af te luisteren. ,,Het Openbaar Ministerie heeft er ruim de tijd voor genomen om het dossier op te schonen en de zaak nu dus uiteindelijk op zitting aan te brengen’’, aldus Vroegh.