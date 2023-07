Cabriolet ontvlamt spontaan bij Den Bosch en brandt volledig af, technisch probleem mogelijke orzaak

Een weg dwars door de natuur, speciaal voor transport van zware criminelen vanuit de PI Vught. Hoe zit dat precies?

VUGHT - Over het Drongelens kanaal, deels door poldergebied de Gement wordt momenteel een tijdelijke weg aangelegd. Speciaal voor risicovol vervoer van zware criminelen die in de gevangenis in Vught verblijven en elders naar de rechtbank moeten. Waarom is dat ook alweer nodig?