Café-uitbater Churchilllaan was voldoende gewaarschuwd

Frater Wim Verschuren, grondleg­ger van Kloosterho­tel ZIN in Vught overleden aan corona: ‘Hij had altijd aandacht voor de ander’

27 december VUGHT - Wim Verschuren uit Vught is op Tweede Kerstdag overleden aan corona. Verschuren was 87 jaar en frater van Tilburg, medeoprichter van de Beweging van Barmhartigheid én geestelijk vader en medeoprichter van Kloosterhotel ZIN in Vught.