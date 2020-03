'Corona! Corona!' Hoestende man provoceert rij voor coffeeshop Den Bosch en spuugt agent in gezicht

Minister Bruins had net in een persconferentie besloten dat horeca vanaf 18.00 uur moest sluiten tot minimaal 6 april. Wijkagent Marc de Wit was naar de binnenstad van Den Bosch gegaan vlak na het nieuws. Hij wist dat het druk zou gaan worden in de stad, want veel mensen wilden nog even een voorraad inslaan bij coffeeshops.



De agent vertelde de ondernemers van de coffeeshops in de binnenstad dat ze de rijen mochten wegwerken tot na 18.00 uur. ,,Wij besloten dat de coffeeshops klanten mochten blijven bedienen om de rijen weg te werken. We wilden de situatie niet op het spits drijven, anders zou er een volledig ordeprobleem ontstaan.”