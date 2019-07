Daniëlle Schuiling omver geramd door crossmotor: ‘Mijn leven ligt in puin’

Schaap en Citroen zaterdag weer open na mislukte ramkraak: ‘Maar dan moeten er wel rampalen zijn’

5 juli DEN BOSCH - Het is de bedoeling dat het filiaal van juweliersketen Schaap en Citroen aan de Bossche Markt waar vrijdagochtend een ramkraak is mislukt, zaterdag weer opent. ,,Maar dan moeten er wel betonblokken of rampalen zijn geplaatst. We hopen daar toestemming van de gemeente voor te krijgen’’, aldus Mike van Kinderen, woordvoerder van de juweliersketen vrijdagmiddag.