‘Dankbaar doen en dromen’ op Bosch’ Winterparadijs

18:29 DEN BOSCH - Volgens voorzitter Leo Bisschops van de Katholieke Bond van Ouderen in Brabant is het 'alle hens aan dek om te voorkomen dat in Brabant op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen straks het licht symbolisch niet meer brandt'. ,,Overheden, corporaties, scholen, zorginstanties en kennisinstellingen zullen met elkaar in gesprek moeten gaan over de vraag hoe je een dreigend infarct moet voorkomen.” Dat zei hij zaterdag tijdens een congres in Den Bosch vanwege het 70-jarig bestaan van KBO Brabant, waarop de KBO ook haar nieuwe website lanceerde.