De boerderijdieren van Alexandra Klimas zetten je aan het denken

Bosch woord ‘wiebelziel’ in nieuwste Dikke van Dale

DEN BOSCH - Wiebelziel. De Bossche journalist/schrijver Eric Alink bedacht en gebruikte het woord voor het eerst in 2015 in zijn stadskroniek over de bemoeizorg in Den Bosch. In een serie columns noemde hij mensen aan de rand van de Bossche samenleving, van daklozen tot drugsverslaafden, wiebelzielen.

29 maart