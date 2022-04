De Bossche Groenen en Hendrickx kúnnen niet verrast zijn

Hendrickx is sinds haar gedwongen vertrek uit GroenLinks eind 2009 en het oprichten van DBG lange tijd een éénpitter in de raad. Vier jaar geleden is daar de winst: van 1 naar 3 zetels. De grote winnaar van de verkiezingen blijft echter met lege handen achter en kan de oppositie in omdat vooral de VVD als grootste partij geen heil ziet in een samenwerking in een coalitie.



Dit jaar herhaalt de geschiedenis zich. DBG wint opnieuw, de partij blijft weliswaar op drie zetels staan (de zesde in grootte) maar behaalt wél 602 stemmen meer dan in 2018. Maar opnieuw kan de partij van Hendrickx de oppositie in. Omdat niet alleen de VVD, maar ook D66, GroenLinks, Rosmalens Belang en CDA liever met de PvdA in zee gaan. De standpunten van DBG geven de huidige coalitiepartijen te weinig vertrouwen om de komende jaren op belangrijke onderwerpen als wonen en klimaat tot een akkoord te komen.