De favorieten van Floor: 'Ik ben zo blij dat dit restaurant weer open is'

Kermis Rosmalen is ’opwarmer’ voor Den Bosch, John de Bever en Wilbert Pigmans komen ook

ROSMALEN - Het Gildeplein in Rosmalen is vanaf zaterdag weer vijf dagen ingeruimd voor de jaarlijkse kermis. En Biercafé-Feestzaal D'n Beer is er ook klaar voor met artiesten als John de Bever, Wilbert Pigmans, Monique Smit en Henk Bernard.