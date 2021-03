De grijze kliko blijft uitpuilen en dat voelen we binnenkort in de portemonnee

Fine is een honderd kilo zware zeeleeuw en heeft staar; door oogspecia­list Chantal van Schaik kan hij weer zien

19 maart VUGHT - Een hond, kat of konijn opereren aan staar is de gewoonste zaak van de wereld voor oogspecialist Chantal van Schaik van de Veterinaire Specialisten in Vught, maar een honderd kilo zware zeeleeuw blijft toch bijzonder. Inmiddels kan ook ‘Fine’ weer zien.