De kerk heeft nog potjes voor armoe: ‘En wie honger heeft, mag een brood stelen’

Het 100.000ste oplaadpunt in Brabant is niet meer ver weg: provincie is de nummer 3 van Nederland

DEN BOSCH - Het gaat hard met de laadpalen in Brabant. In amper 2,5 jaar tijd is het aantal oplaadpunten in de provincie meer dan verdubbeld. De 100.000 komt daarom in zicht en de piek is bovendien nog lang niet bereikt.