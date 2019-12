De stad van Mental Theo...: ‘Bij de Galaxy deed ik de deur open voor Whitney Houston’

DEN BOSCH - Theo Nabuurs, beter bekend als Mental Theo, draait zijn platen nog altijd over de hele wereld. Maar zijn carrière begon ooit in de Bossche Galaxy.

De geboren en getogen Bosschenaar woont inmiddels in Heesch, maar komt nog geregeld in de stad. Toen Theo Nabuurs (54) onlangs door het centrum liep, was hij enigszins teleurgesteld. ,,Overal hingen aanplakbiljetten over de kerstmarkt op de Parade, maar het viel me zó tegen. Ik was laatst in Deventer, daar hingen lichtjes in álle bomen. Wij kunnen de stad toch ook wel wat mooier aankleden? De Sint-Jan is onze trots, dat moet deze periode toch helemaal een parel zijn?’’

,,Ik denk ook dat het iets met de mensen zelf doet als je het gezelliger maakt. Die worden blijer, gelukkiger, vinden misschien wel een bepaalde rust. Maar als de stad er zo saai uitziet...”

Optreden met Charly Lownoise

18 april treedt Mental Theo in de Ziggo Dome voor het laatst op met Charly Lownoise, maar hij gaat niet bepaald met pensioen. Hij bezit negen verschillende bedrijven en de dj treedt nog zo’n 200 keer per jaar op, over de hele wereld. Maar zijn imposante carrière begon ooit in Den Bosch, in de Galaxy.

Je hoeft de naam van de voormalige discotheek maar te noemen en Nabuurs begint gelijk te stralen. ,,Je kunt de huidige generatie niet meer wijsmaken wat een beleving dat was. Een verlichte dansvloer, dat was toen net zo bijzonder als de McDonald’s aan de Hooge Steenweg. Kon je een hamburger kopen voor één gulden, was ook helemaal nieuw.’’

De Popshow

,,Ik was vijftien en moest er woensdag tot en met zondag zijn. De Popshow van de NCRV werd er opgenomen en alle grote sterren van dat moment kwamen naar de Galaxy. Ik mocht altijd de deur opendoen. Heb ik ook gedaan voor Whitney Houston. Jammer dat de Galaxy niet meer bestaat. Op donderdagavond komen de verhalen van toen nog wel voorbij op Disco Factory FM, dan draai ik in de studio bij John Lommers, de oude dj van de Galaxy.”

‘Het is niet meer spannend’

Kroegen en restaurants te over, maar een discotheek ontbreekt al jaren in de stad. ,,Het uitgaansleven is niet meer wat het is geweest, het is niet meer spannend. Maar iedere stad heeft het moeilijk, de jeugd trekt eropuit. De Buurvrouw vind ik trouwens wel een leuke zaak, daar komt nog het oude Bossche volk.”

Trots op...