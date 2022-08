De stad van Sam Fokkens: ‘Bosschenaren proberen elkaar altijd te helpen’

Bijna twee jaar geleden opende Sam Fokkens (29) de deuren van De Toko. ,,In tegenstelling tot veel Surinaamse eetzaken kun je bij ons niet alleen afhalen, maar zijn we ook echt een restaurant”, vertelt hij in zijn zaak in de Verwersstraat. ,,De gerechten maken we op basis van familierecepten, maar we hebben wel het aanbod van de meeste Surinaamse restaurants.”