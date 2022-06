De stad van Sóphie Rijnaarts: ‘In de Korte Putstraat waan je jezelf in het buitenland’

Sóphie Rijnaarts (36) laat eerst maar even de zaal zien. We herkennen ’m niet meer terug uit de tijd van Bij Katrien. Weg is de tribune, nieuw is de ruime bar. ,,Die is voor ons óók van groot belang”, vertelt ze. Sinds 1 september vorig jaar huist PA (Podium Azijnfabriek) in de Triniteitstraat en dat bevalt uitstekend.