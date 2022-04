De stad van Theo Hoogbergen: ‘Nooit spijt gehad van terugkeer naar Den Bosch’

Op tafel liggen het Brabants Dagblad en de Volkskrant. Ze zien er gelezen uit. Straks komt het NRC ook nog. Op zijn 95ste heeft Theo Hoogbergen nog niets verloren aan interesse. ,,Ik heb geboft, in alle opzichten”, had hij even eerder al gezegd. Toen ging het over zijn leven in het algemeen, nu heeft hij het over het uitzicht vanuit zijn appartement aan de Oude Dieze. Vanuit de woonkamer kijk je over het Bossche Broek, vanuit de televisiekamer op de Sint-Jan.