De stad van Titi van der Sijs: ‘In de Zomerklas zijn we spelenderwijs met taal bezig’

Eigenaar (75) afgebrande champignon­kwe­ke­rij Hurwenen likt wonden: ‘Het is één grote bende’

HURWENEN - Het is de dag na de grote brand in de champignonkwekerij aan de Groenestraat in Hurwenen. ,,Het is één grote bende”, treurt Eddy Hoskam (75), eigenaar van het gebouw.

29 juli