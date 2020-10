‘De tramschutter daagde me uit met een staredown. Ik dacht: jij gaat dit niet winnen, vriend’

Na 14 jaar discussie wordt nieuw Theater aan de Parade afgetikt, ’een cultuurju­weel voor de stad’

7 oktober DEN BOSCH - Felle discussies over de plaats van een nieuw theater, de kosten, een afgeschoten ontwerp want te duur. Maar na veertien jaar is de kogel door de kerk: het plan voor een nieuw Theater aan de Parade is dinsdagvond laat door de Bossche gemeenteraad goedgekeurd.