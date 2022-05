Den Bosch gaat voor nieuw Design Museum in Stadsdelta, 30 miljoen mag het kosten

met video Vrienden en uitgaanspu­bliek herdenken overleden Tiktokker Lucas (20) op stapavond in Den Bosch

VLIJMEN/DEN BOSCH - De overleden Tiktokker Lucas Cornelissen (20), die dinsdagnacht om het leven kwam bij een scooterongeluk, is zaterdag op de stapavond door zijn vrienden herdacht. Dat gebeurde aan de Molenberg in Den Bosch, waar Cornelissen in de Dommel terechtkwam en overleed. De Vlijmenaar ging vaak met vrienden op stap en legde dat vast op Tiktok.

22 mei