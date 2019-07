Den Bosch grijpt naast Songfestival

Een week geleden, op woensdag 10 juli, leverden onder anderen wethouder Mike van der Geld en Jeroen Dona, de directeur van de Brabanthallen, het bidbook in. De slogan van Den Bosch was Douze de groeten uit Brabant .

Den Bosch had 3 miljoen over voor de organisatie, Libéma, eigenaar van de Brabanthallen wilde 1,2 miljoen euro bijdragen. De provincie zou garant staan voor 1 miljoen euro maar alléén als de begroting niet rond zou komen.

Van Rotterdam was al bekend dat de stad 15 miljoen wilde uittrekken, Maastricht naar verluidt ook al werd dat nog niet bevestigd. Arnhem en Utrecht hielden hun mond op slot.

De steden die zich kandidaat stelden moesten voldoen aan vier zwaarwegende criteria: geschiktheid van locatie en accommodatie (technische en veiligheidseisen) en het aantal zit- en staanplaatsen, faciliteiten in of rondom de locatie, geld dat een gaststad wil bijdragen en de beschikbaarheid van de accommodatie in de gaststad.