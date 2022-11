Den Bosch heeft de meest versnipperde gemeenteraad van het land: ‘Vaak zitten we er voor spek en bonen bij’

Bossche vrouwenop­vang krijgt meer privacy en luxe na miljoenen­ver­bou­wing

DEN BOSCH - De vrouwenopvang in Den Bosch is niet meer van deze tijd, vindt het college. ,,En dat is nog voorzichtig uitgedrukt.” Dus komt er een ingrijpende verbouwing aan voor ruim 4,1 miljoen euro.

15 november