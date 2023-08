Den Bosch moet volgens actiegroep voorbeeld nemen aan Rotterdam, met verkeersboetes van 3000 euro

indebuurt.nl Kijktip: deze Bossche­naar doet mee aan het tv-programma 'You Never Walk Alone'

Denk jij dat wandelen ontspannend is? Voor Maaike Spruijt uit Vinkel is dat wel anders! Deze stadsgenoot doet mee aan het tv-programma ‘You never walk alone’, waarbij wandelen behoorlijk afzien is.