Den Bosch stoomt door met Onderwijscampus, bezwaren aan de kant geschoven

Voedsel­bank Den Bosch kan drukte haast niet meer aan: ‘En we verwachten nog veel meer aanloop’

DEN BOSCH - De Voedselbank Den Bosch en omstreken is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. ,,We kunnen de drukte haast niet meer aan en we verwachten in de herfst en winter nog veel meer aanloop”, zegt voorzitter Lodie Hofland.

26 september