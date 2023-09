Niet eerlijk: daarom is een Big Mac-menu in Den Bosch duurder dan in Rotterdam

FC Den Bosch gaat ook onderuit tegen Jong PSV en verliest derde duel op rij

FC Den Bosch is vrijdagavond tegen de derde nederlaag op rij aangelopen. In een nagenoeg volle Vliert was Jong PSV met 1-2 te sterk. En net als vorige week tegen ADO Den Haag was die verliespartij onnodig voor de ploeg van Tomasz Kaczmarek.