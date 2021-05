Deze Brabantse locaties zijn wereldwijd te zien in voorstelvideo's tweede halve finale Songfestival

Surveille­ren­de ouders komen Sint-Janslyceum te hulp bij eindexa­mens: ‘Ik moest denken aan de Film van Ome Willem’

6:35 DEN BOSCH - De eindexamens zijn maandag begonnen op de middelbare scholen. Om 1,5 meter in acht te nemen, kan het niet anders dat de leerlingen verspreid zitten over meerdere ruimtes. Het Sint-Janslyceum gebruikt hiervoor vier extra gymzalen, om alles in goede banen te leiden. Maar ja, dan heb je ook meer surveillanten nodig. Ouders zijn bereid gevonden het gat op te vullen. „Ik moest even denken aan De film van Ome Willem.”