Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch (21 -24 juni)

Zeeverken­ners Sint Joris blijven noodgedwon­gen aan wal: ‘Het zeil hangt als een los doek in de mast’

DEN BOSCH - De zeeverkenners van Sint Joris zitten in zak en as. Door een kapot zeil kunnen ze op zaterdag niet meer uitvaren. Een nieuw zeil kost 3.000 euro. ‘Alle leden stoppen al veel tijd en geld in de groep’