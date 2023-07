Dieren van kinderboerderij De Bossche Hoeve zijn spoorloos verdwenen, gemeente doet melding bij politie

RECONSTRUCTIE Hoe een brand zonder gewonden toch vreselijk misliep: fout op fout bij vuurzee in Bossche sporthal

DEN BOSCH - Dat er bij de brand in de Bossche sporthal De Schutskamp dit jaar geen gewonden vielen, is haast een wonder te noemen. Leidinggevenden lapten wetten, regels en procedures aan hun laars, blijkt uit een vertrouwelijk rapport. Wat ging er allemaal mis?