Dit gebeurt er als een organisatie jouw vertrouwelijke gegevens lekt

UPDATE 17-jarige verdachte van steekpar­tij Rosmalen op vrije voeten, OM gaat uit van noodweer

ROSMALEN - Het 17-jarige meisje dat verdachte is in de zaak van de dodelijke steekpartij in Rosmalen afgelopen weekend is dinsdagmiddag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er na onderzoek vanuit dat de verdachte zich bij het incident op zaterdagavond probeerde te verdedigen en het slachtoffer niet wilde doden. De 22-jarige Jordy Gruijters overleed na de steekpartij aan zijn verwondingen.

23 maart