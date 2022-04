Dit is er te doen tijdens Koningsdag in Den Bosch: rommelmarkt, springkussenfestival en dj's

‘Container­kunst’ gaat de (gemeente)grens over: na Den Bosch nu ook in Berlicum

BERLICUM - Na 74 straatcontainers in de gemeente Den Bosch te hebben verfraaid, gaan de straatkunstenaars van Kings of Colors de gemeentegrens over. In Berlicum worden zes containers op het Mercuriusplein omgetoverd tot kunstwerken.

26 april