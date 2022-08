Dit verscholen, historische plein in Den Bosch krijgt nu snel een nieuw uiterlijk

Theaterfes­ti­val Boulevard verplaatst voorstel­lin­gen vanwege hitte: ‘Met airco is het te doen in tenten’

DEN BOSCH - Theaterfestival Boulevard in Den Bosch heeft zaterdag meerdere voorstellingen verplaatst vanwege de hitte. Sommige shows gingen naar later op de dag, andere naar een locatie die meer in de schaduw ligt. Ook voor zondag is een deel van het programma gewijzigd.

