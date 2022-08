Dode gevallen bij schietpartij in woning in Den Bosch, verdachte zwaargewond aangetroffen in Berlicum

met video Bestelbus supermarkt Dunya gaat in vlammen op in Den Bosch

DEN BOSCH - De bestelbus van de Syrische Dunya Supermarket is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan aan de Churchilllaan in Den Bosch. De politie vroeg in een melding om verdachte zaken te melden. De omgeving is met lint afgezet.

21 augustus