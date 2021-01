Dode Helvoirt is 71-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

HELVOIRT - De politie heeft de identiteit vastgesteld van de overleden die zondag is gevonden in de bossen langs de Oude Bossche Baan in Helvoirt. Het gaat om een 71-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Volgens de politie leefde de man de laatste maanden vooral in de omgeving van Den Bosch en Tilburg. De politie gaat ervan uit dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

De politie heeft zijn identiteit kunnen vaststellen aan de hand van tips die zijn binnengekomen na berichtgeving in de media. Dat lukte zondag en maandag overdag niet, omdat de man helemaal niets bij zich had dat als aanknopingspunt kon dienen. Agenten zijn zondag zelfs met een foto nog langs opvangcentra in Den Bosch geweest , maar ook daar was de man niet bekend.

Verschrikkelijk

Het lichaam van de man was op enkel honderden meters van hotel en conferentieoord De Guldenberg in Helvoirt gevonden. Ook daar kenden ze hem niet. ,,Verschrikkelijk", reageerde directeur Dennis Münninghoff. ,,Hadden we het maar geweten. Dan hadden we hem zeker tijdelijk onderdak geboden. Ons hotel staat nu vanwege corona toch bijna helemaal leeg.”

Of de man al langer aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen bivakkeerde, is niet duidelijk. Hij had wel een fiets bij zich met fietstassen, en een zeiltje waaronder hij vermoedelijk schuilde.

Opvang nu open voor iedereen

Hoe kan het dat iemand in deze wintertijd buiten moet slapen? Volgens directeur Bert van Eijk van de Maatschappelijke Opvang in Den Bosch hoeft dat ook niet. ,,Iedereen kan in deze coronatijd terecht in de opvang, dat heeft het ministerie besloten. En als daar geen plek is, zoeken we die elders. De meesten slapen nu dus binnen. Dat geldt ook voor mensen uit Oost-Europa. Ook zij krijgen vanwege nu een slaapplek, terwijl ze daar normaal niet voor in aanmerking komen.”

Altijd wel contact

,,Toch zijn er altijd een paar bij die zelfs in deze winterkou de open lucht verkiezen boven een bed in een opvang”, weet directeur Paul Rooijmans van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg. ,,Maar dan nog hebben onze mensen daar nog wel contact mee. Het is opvallend dat deze man aanvankelijk niet bekend was.”