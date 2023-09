Dode man in huis in Den Bosch is een 46-jarige inwoner van deze stad

Frustreren­de feestavond voor FC Den Bosch: ‘Kijk hoe makkelijk we een voorsprong weggeven...’

Wat een mooie voetbalavond in een uitverkochte Vliert had moeten worden, eindigde in een anticlimax voor FC Den Bosch. Tegen Jong PSV ging de ploeg van Tomasz Kaczmarek voor de derde keer op rij onderuit: 1-2. Na afloop heerste frustratie bij de trainer en jubilaris Rik Mulders.