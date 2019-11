Doodsbedreiging voor Thijs na ‘Hitlergroet’ bij FC Den Bosch: ‘Beangstigend dat ik hieraan gelinkt word’

Den Bosch is géén Amsterdam dus komt er géén Ja/Ja-stic­ker

12:05 DEN BOSCH - U kent ze wel, de stickers op uw brievenbus: Nee/Nee, Nee/Ja en Ja/Ja. Wel of geen ongeadresseerde reclamefolders, wel of geen huis-aan-huis bladen, gewoon helemaal geen drukwerk of juist weer wel. Den Bosch denkt er in ieder geval niet aan om net als in Amsterdam een Ja/Ja-sticker aan te bieden.